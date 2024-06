Kaffrine: la finale départementale du sport scolaire célébrée





La ligue académique du sport scolaire a organisé hier, les finales départementales des compétitions scolaires, sur initiative des inspections d’éducation et de formation (Ief) de l’académie de Kaffrine, au stade El Hadj Babacar Gaye.





Cet événement d’une grande envergure prenant pour cibles les élèves de de la circonscription de Kaffrine est organisé dans le cadre de la promotion de la culture de l’excellence. L’occasion pour les élèves de compétir dans plusieurs disciplines comme le Basket, le football, le Handball et l’athlétisme.





Ainsi, en catégorie cadet pour le Football, on note la victoire de Kathiote par 2 buts à 0 contre le CEM Franco-Arabe. En Juniors et seniors, les deux finales ont été remportées par le lycée de Nganda aux tirs au but contre le lycée Franco Arabe de Kaffrine.

Pour ce qui est du Handball, chez les filles, le Cem Kaffrine 2 a battu le CEM franco-arabe par 4 buts à 3. En juniors seniors, le lycée Franco Arabe a validé directement sa qualification en finale régionale. En football minimes, EFA centre a battu Kathiote par 5 buts à Zéro.





En ce qui concerne la compétition “Xeltu” (génie en herbe), l’école primaire 5 s’est adjugée la part belle devant l’école Notre Dame





A noter qu’il est prévu l’organisation des phases finales régionales, le samedi 29 juin 2024 à Kaffrine.