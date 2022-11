[Yoonu Qatar] Kaka donne ses favoris et cite une équipe inattendue









Le Ballon d’or 2007 Kaka dresse la liste des favoris pour le Mondial dans un entretien à la presse italienne.

L’ancien milieu offensif cite évidemment le Brésil, mais aussi l’Argentine, la France et… la Serbie.Vingt ans après son sacre avec la Seleçao, Kaka estime que le Brésil peut enfin décrocher sa sixième étoile cette année. Le Ballon d’or 2007 donne une interview pour la Gazzetta Dello Sport, dans laquelle il énumère ses favoris pour la Coupe du monde, avec une énorme surprise, et évoque plus longuement sa sélection.

"Derrière le Brésil, je mets la France et l'Argentine et à la surprise générale la Serbie"

"Le Brésil est le favori car il travaille sur ce projet depuis un certain temps, estime l’ancien milieu offensif. La prolongation de Tite était juste car maintenant le groupe a la bonne expérience et peut gérer les moments négatifs. Vinicius, Rodrigo, Antony et d’autres ont grandi et puis il y a des surprises comme Bremer que je ne connaissais pas il y a quelques mois."

"Derrière le Brésil, je mets la France et l'Argentine et à la surprise générale la Serbie", déclare-t-il aussi. La sélection serbe, qui disputera seulement son troisième Mondial, n’a jamais dépassé le premier tour et sera placée dans le groupe G avec le Brésil, ainsi que la Suisse et le Cameroun. Elle avait terminé en tête de son groupe de qualifications devant le Portugal.







"L’élimination me fait aussi mal, mais il faut être optimiste, aussi parce que l’Italie a gagné l’Euro, explique-t-il par ailleurs à propos de la Nazionale. Maintenant, il faut se concentrer sur les jeunes car ils sont là et intéressants. Peut-être que la non-qualification en 2018 a été un peu sous-estimée." Enfin, selon Kaka, "les grands champions seront au sommet pour cette Coupe du monde", alors qu’il voit deux Parisiens pour succéder à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo: "Neymar pour le talent, la personne et le champion qu’il est devenu. Mbappé est aussi exceptionnel".