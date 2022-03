Kalidou Koulibaly : «Je connais bien Mohamed Salah»

L’Egypte accueille le Sénégal, ce vendredi 25 mars au Caire, en barrages aller du Mondial 2022. Parmi les duels attendus, le face-à-face entre les deux capitaines, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly et l’attaquant égyptien Mohamed Salah.



Présent en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi 24 au Caire, Kalidou Koulibaly a évoqué les retrouvailles entre lui et le joueur de Liverpool moins de deux mois après la finale de la CAN 2021 remportée par les Lions face au Pharaons. «Je connais bien Mohamed Salah. C’est l’un des meilleurs joueurs africains», a lancé Koulibaly sous les yeux de son entraîneur, Aliou Cissé.



Mais le défenseur de Naples suggère que lui et ses coéquipiers ne vont pas se focaliser sur le meilleur buteur de la Premier League (20 réalisations). «On va essayer de prendre ce match comme on l’a fait à la finale et ne pas se concentrer uniquement sur Mohamed Salah, mais l’ensemble des joueurs (égyptiens). On sait que Mohamed Salah est un grand joueur, mais on va essayer de gagner ce match.»



Le capitaine des Lions n’a pas manqué de souligner que si l’Egypte a Salah, le Sénégal compte dans ses rangs un autre joueur de classe mondiale. «Demain (aujourd’hui) sur le terrain, signale-t-il, on aura les deux meilleurs joueurs africains sur le terrain et cela va être un grand match. Mohamed Salah a à cœur de bien faire et, de notre côté, on a Sadio Mané qui sera prêt pour ce match.»