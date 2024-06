Kalidou Koulibaly : ‘’J’ai faim, on a envie de gagner autre chose’’

Après leur sortie prématurée à la dernière Can face à la Côte d’Ivoire, les Lions veulent retrouver la confiance ce jeudi face à la Rdc Congo, au Stade Abdoulaye Wade, pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la coupe du monde. Kalidou Koulibaly et ses partenaires veulent se réconcilier avec le public sénégalais.





‘’Ça fait déjà deux ans qu’on a gagné la Can. J’ai faim, on a encore envie de gagner autre chose. On veut faire plaisir à notre public, à notre peuple. On veut se remettre en confiance, surtout pour les matchs officiels’’, a confié le capitaine des Lions en conférence de presse de veille de match.