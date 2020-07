Kalidou Koulibaly : ‘’Je n'ai jamais évoqué de transfert, je pourrais terminer ma carrière...’’

Au moment où plusieurs grandes formations européennes se bousculent pour s'attacher ses services, l'international sénégalais n'a pas encore discuté avec son club Napoli d'un éventuel transfert. Kalidou Koulibaly est même disposé à continuer l'aventure avec le club italien jusqu'à la fin de sa carrière alors qu'on l'annonçait déjà à City.





Le défenseur de 29 ans s'est prononcé sur son dossier. Et selon lui, un transfert ne figure pas dans ses projets. "Je n'ai jamais évoqué un départ avec le club. Si nous devons trouver une solution, nous la trouverons, mais je n’ai jamais parlé d'un transfert. J'ai lu dans les journaux qu'il était question de mon avenir. Mais je veux seulement penser à jouer. Je suis à 100% un joueur du Napoli. Et ça me dérange d'être lié tous les jours à tel ou tel club européen’’, rapporte la Gazzetta dello Sport repris par Rmc Sport.