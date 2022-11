Kalidou Koulibaly : ‘’L’absence de Mané sera le débat après chaque match’’

Selon beaucoup d’observateurs, l’absence de Sadio Mané est ressentie lors de cette défaite des Lions face aux Pays-Bas ce lundi lors de la première sortie du Sénégal au mondial 2022. Interpellé sur la question, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, est affirmatif.





‘’C’est normal. Ce sera le débat après chaque match du Sénégal. Mais c’est à nous de prouver qu’on peut jouer sans lui. On doit jouer pour lui, parce qu’il voulait être avec nous, mais malheureusement. Il ne faut pas continuer à chercher des excuses. On doit travailler et montrer de belles choses, comme c’était le cas aujourd’hui. Malheureusement, on n’est pas sorti avec au moins un match nul’’, dit-il.