Kalidou Koulibaly : SOS, le roc s’effrite !

Kalidou Koulibaly au Chelsea

Considéré autrefois comme l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde, l’international sénégalais est, depuis son arrivé en Angleterre, l’ombre de lui-même. Passage à vide ou déclin, les prestations de Kalidou Koulibaly inquiètent !





Son transfert à Chelsea avait été l’une des sensations du mercato d’été 2022. Kalidou Koulibaly quittait enfin Naples après 8 ans de bons et loyaux services pour Chelsea en échange de 35 millions d’euros. Sa venue dans le club londonien était plus que nécessaire avec la valse de départ que la formation, entraînée à l’époque par Thomas Tuchel, avait enregistrée. Le solide défenseur allemand Antonio Rüdiger et le Danois Andreas Christensen s’étaient respectivement engagés librement avec le Real Madrid et le FC Barcelone laissant un grand vide dans la défense des Blues. Ainsi, Kalidou était vu comme la pièce manquante d’un Chelsea en reconstruction. Toutefois, dès ses premières rencontres sous la tunique Blues, les performances du roc sénégalais sont bien loin des attentes. Le joueur qui n’hésitait pas à aller au duel, entreprenant dans la relance et serein balle au pied, semble avoir fait place à une tout autre copie de lui. Buteur contre Tottenham (2-2), lors de la deuxième journée de Premier League, Kalidou va être auteur d’une prestation épouvantable le match suivant contre Leeds avec à la clé deux cartons jaunes synonymes d’expulsion et une lourde défaite pour son équipe 3 à 0. A son retour de suspension pour le compte de la 5e journée contre Southampton, le défenseur sénégalais n’est toujours pas en état de grâce et assiste à la troisième défaite d’affilée de son équipe.





L’alternance Tuchel-Potter défavorable à Koulibaly





Suite à ce match, le tacticien allemand, Thomas Tuchel a pointé du doigt sa défense en déclarant qu’elle avait été « trop tendre ». Sur le net aussi, les regards convergeaient vers l’arrière-garde avec un focus sur Kalidou Koulibaly. « Koulibaly, c’est un vol », estimait un fan ; « Après ce match contre Southampton, je ne veux plus que Koulibaly débute, laisse la place à Chalobah », écrivait un autre supporter sur Twitter en réaction à une formation concoctée par un internaute dans laquelle figurait l’ancien napolitain.





Le changement de président à la tête de Chelsea, allié aux mauvais résultats, n’augurait rien de bon pour Thomas Tuchel et ce qui devait arriver, arriva. Au lendemain de la défaite de Chelsea contre le Dinamo Zagreb en Ligue des Champions, l’entraîneur allemand a été remercié par sa direction. Il sera remplacé quelque temps après par l’anglais Graham Potter. Un nouveau coup dur pour Coulibaly qui voit un soutien de taille s’en aller. A peine arrivé le coach anglais décide de faire des choix forts sur les statuts des joueurs dont Koulibaly qui n’est plus vu comme un élément indispensable.





Koulibaly bashing





N’étant plus en odeur de sainteté à Chelsea, le roc sénégalais voit les critiques se multiplier à son endroit. Dès le début de son aventure londonienne, la légende de Liverpool Graham Souness faisait déjà part de ses doutes concernant Kalidou suite à son match contre Tottenham (2-2). « Je sais que ce n’est que tôt, mais j’ai vu quelque chose sur Koulibaly la semaine dernière lorsque Kane a marqué l’égalisation », a déclaré Souness. « Chelsea a signé Koulibaly pour ce genre de ballon. Il aurait dû sauter pour dégager la balle, mettre sa tête dessus ou écarter les joueurs devant lui. Il a 31 ans – je pensais qu’il était ce joueur grand, fort et agressif qui attaquerait tout dans la boîte. Il ne l’a pas fait dans ce match. Je lui aurais dit : ‘’C’est pour ça qu’on t’a signé ! », disait-il. Un autre grand nom du football mondial s’est récemment prononcé sur les prestations du champion d’Afrique 2021, Fabio Capello. L’entraîneur italien estime que le défenseur est bien loin de ses meilleurs moments à Naples : « il commandait, il avançait, il faisait de longues passes, maintenant il a le ballon entre les pieds, il ne sait pas à qui le passer et il fait toujours des passes courtes ».





Le principal concerné avait lui aussi réagi à son état de forme expliquant qu’il s’agissait pour lui d’une période d’acclimatation. « C’est le football, rien n’est acquis. Je me suis remis en question, assure Kalidou Koulibaly dans un entretien accordé au journal sénégalais, Le Quotidien. J’aurais pu rester à Naples, être tranquille là-bas. Je voulais un nouveau défi et je suis content de cela. Maintenant, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de joueurs qui arrivent dans un club et qui sont directement décisifs. Je pense que c’est normal qu’il y ait un temps d’adaptation ».