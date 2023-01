Kalidou Koulibaly sur l'accident de Kaffrine : "Il n'y pas de mots pour exprimer cette perte si tragique"

Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal a exprimé en son nom et à ceux de ses coéquipiers leurs sincères regrets suite à l'accident tragique survenu sur la route de Kaffrine.







"Douleurs et émotions ce dimanche à la suite de l'accident de la circulation intervenu sur la route de Kaffrine. Il n'y pas de mots pour exprimer cette perte si tragique. Toutes mes pensées vont à ces familles touchées dans leur cœur et dans leur chair. En mon nom, au nom de mes compagnons de l'équipe nationale de football, je présente toutes mes sincères condoléances et notre profond respect à ceux qui sont marqués par ce drame", écrit-il.