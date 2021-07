Kaolack - Présidence de la FSF : Mady Touré, le "candidat du changement"

Candidat à la présidence de la fédération sénégalaise de football, Mady Touré ne compte pas laisser le champ libre au candidat du consensus, Augustin Senghor.



À Kaolack ce mercredi pour exposer son programme aux acteurs sportifs de la ville dans un hôtel de la place, le président de Génération Foot a promis à l’assistance son intention de changer les choses au niveau de l’entité fédérale pour promouvoir la transparence mais surtout dérouler les 7 grandes lignes de son programme qui s’articule autour de sa nouvelle politique, les infrastructures, la politique de développement...





"J’ai un programme réaliste et réalisable"





« Le changement des textes s’impose. Ce sera son premier chantier car gouverner c'est prévoir et pour incarner le renouveau et une bonne gouvernance, il faut toucher les textes. J’ai un programme réaliste et réalisable », a soutenu Mady Touré.

"On ne décrète une coupe d'Afrique"

En outre de son programme alléchant, le candidat du renouveau a répondu à l’autre camp sur la probabilité de remporter la prochaine CAN.

« Je ne suis pas obnubilé à un poste. Il faut améliorer les acquis et travailler avec une bonne organisation pour pouvoir gagner. Une coupe d’Afrique ne se décrète pas. », dit-il.

Parlant du consensus, le président a détaillé les circonstances de sa réserve sur le consensus tout en assurant qu’au soir du 30, il tiendra un point de presse pour informer l’opinion.

Pour rappel, son principal adversaire, Me Senghor, était de passage à Kaolack, hier.

En attendant, Mady Touré continue sa tournée et est attendu ce jeudi à Fatick.