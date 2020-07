Kara Mbodji désigne le remplaçant de Sadio Mané

Kara Mbodji n’a pas tarit d’éloges sur Krépin Diatta. Il a prédit un bel avenir à l’attaquant de Bruges qui selon lui sera le futur patron de la Tanière. «C’est un jeune qui est poli. Il n’a pas oublié d’où il venait et là il est en train de progresser petit à petit. Il a fait une très bonne saison. Il n’a qu’à continuer comme ça. Il est l’espoir de tout un pays et il est sur le bon chemin », a confié le défenseur des Lions dans un live Instagram. Kara ajoute : « Je lui dis tout simplement de continuer de croire en lui et de continuer à apprendre, de se fixer des objectifs. Il est capable d’aller au plus haut niveau s’il y croit et je pense que c’est le cas parce que j’ai discuté une fois avec lui quand j’étais à Anderlecht et qu’on avait joué contre Bruges »