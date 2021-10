Karim Benzema passe devant Zidane au classement des buteurs en équipe de France

Grâce à son but contre la Belgique (3-2) en demi-finales de la Ligue des nations, Karim Benzema devance désormais Zinédine Zidane au classement des buteurs en équipe de France.



Le but de Karim Benzema aura eu son importance dans la victoire finale de la France face à la Belgique, jeudi soir en demi-finales de la Ligue des nations (3-2), puisqu'il a permis aux Bleus, alors menés 2-0, de revenir dans le match. Mais avec ce but, l'attaquant du Real Madrid est aussi rentré un peu plus dans l'histoire de l'équipe de France.









En inscrivant son 32e but en sélection, Benzema a pris seul la sixième place du classement des buteurs avec les Bleus, une unité devant Zinédine Zidane. David Trezeguet, cinquième (34), n'est qu'à deux longueurs.





Les meilleurs buteurs en équipe de France

1. Thierry Henry : 51 buts

2. Olivier Giroud : 46 buts

3. Michel Platini : 41 buts

. Antoine Griezmann : 41 buts

5. David Trezeguet : 34 buts

6. Karim Benzema : 32 buts

7. Zinédine Zidane : 31 buts

8. Just Fontaine : 30 buts

. Jean-Pierre Papin : 30 buts