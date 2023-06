Karim Benzema rejoint le club saoudien d'Al-Ittihad

Le Ballon d'Or français Karim Benzema, en partance du Real Madrid, s'est engagé pour trois ans avec le club saoudien d'Al-Ittihad, basé à Jeddah, a appris mardi l'AFP d'une source interne au club.



"Benzema a signé un contrat pour son transfert à Al-Ittihad, pour une période de trois ans", a précisé cette source au sujet de l'attaquant de 35 ans. Le Français a joué son dernier match avec le Real dimanche après 14 saisons passées au sein du club madrilène.



Cette arrivée retentissante, pour un montant encore non dévoilé mais faramineux, s'inscrit dans le cadre de la grande offensive saoudienne visant les stars du football européen dont le septuple Ballon d'Or Léo Messi, la vedette argentine qui vient de quitter le Paris SG.



Après 14 ans de conquêtes au Real Madrid, où il a notamment remporté cinq Ligue des champions, l'international français (97 sélections, 37 buts) a opté pour une fin de carrière dans la richissime Saudi Pro League soutenue par le Fonds souverain saoudien (FIS), qui mise notamment sur le "soft power", l'influence géopolitique, par le sport.



Comme Ronaldo à Al-Nassr, Benzema sera l'écrasante vedette d'un effectif où ressortent les internationaux égyptiens Ahmed Hegazy et angolais Helder Costa, entraîné par l'ancien manager du FC Porto ou de Tottenham, le Portugais Nuno Espirito Santo.



Mais d'autres prestigieux coéquipiers pourraient arriver, alors que le royaume, critiqué pour des atteintes aux droits humains, est déterminé à utiliser le football pour améliorer son image à l'international et dispose de pétrodollars à foison pour satisfaire ses ambitions.