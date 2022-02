Keïta Baldé déverse sa colère sur Liverpool : «Sadio Mané mérite plus de considération»





Alors que le joueur de 29 ans est fraîchement revenu de la Coupe d’Afrique des Nations après avoir été sacré avec les Lions, finissant même meilleur joueur de la compétition, son club de Liverpool ne lui a réservé aucun accueil spécial pour ce titre. Un manque de considération de respect selon Keïta Baldé. L’attaquant de 26 ans de passage, ce mardi après-midi, dans l’émission Què t’hi Jugues de l’antenne SER Catalunya en Espagne n’a pas caché ses sentiments.





« Sadio Mané est quelqu’un d’incroyable et très tranquille. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années et nous entretenons une excellente relation. C’est quelqu’un de spécial et qui a un très grand cœur », a déclaré le joueur de Cagliari. S’exprimant en catalan, le joueur formé au FC Barcelone n’a pas du tout compris ni même aimé le comportement de Liverpool auprès du meilleur joueur de la CAN 2021. Il n’a donc pas manqué d’envoyer une pique aux Reds « Il [Sadio Mané] était déjà à un excellent niveau il y a deux ans quand il gagnait la Ligue des Champions. Derrière, il y a des choses difficiles à comprendre.





Je suis surpris qu’au retour en club [après avoir gagné la CAN], Liverpool n’ait rien fait pour lui. C’est assez étrange », dit Keïta Baldé. Avant de terminer : « Un joueur de son niveau, qui a tout fait pour le club, même pas une interview ou quelque chose de spéciale pour un tel Champion d’Afrique, surtout avec son apport [durant la CAN] en étant le meilleur joueur du tournoi, c’est assez rare. Il faut qu’on se dise la vérité. S’ils ne veulent pas que [Mohamed] Salah se fâche ? Je ne sais pas. Salah est un très grand joueur. Mais en sport, soit on gagne soit on perd. Je ne veux pas entrer dans les problèmes de couleur de peau, mais je n’ai pas d’autres raisons. Sadio Mané mérite plus de considération. »