Kepa Arrizabalaga (Chelsea) : « Il faut poser la question à Lampard... »

Présent en conférence de presse avec l'Espagne mais désormais décrié à Chelsea et mis en concurrence avec Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga est revenu sur sa situation et sur les récents propos de son coach chez les Blues, Franck Lampard.



Kepa Arrizabalaga (gardien de Chelsea et international espagnol, interrogé sur les déclarations de Frank Lampard le concernant) : « Il faut poser la question à Lampard. Il s'est exprimé au sujet de mes performances. Chaque coach a sa façon de communiquer et de se comporter en conférence de presse. Je ne peux pas donner mon opinion sur ce que les gens disent ou pensent. Je sens la confiance du club et de la sélection. Je suis dans deux équipes du top mondial. J'ai deux grands entraîneurs. Je me concentre sur le prochain match avec chacune de mes deux équipes. Je fais le maximum pour aider. »