Keur Massar Sud : Un tournoi pour jauger les jeunes talents des écoles de foot

Avec le manque de compétitions de la petite catégorie, notamment dans certaines localités, plusieurs jeunes des écoles de football n’arrivent pas à s’épanouir dans la discipline. Pour combler ce manque dans la zone de Keur Massar Sud,



Gold Step Football Academy et le coach Mame Lamp organisent, depuis hier, un tournoi regroupant les U17 des écoles de football de la commune.



Ce qui constitue un véritable coup de pouce à l'endroit de cette petite catégorie souvent laissée en rade dans le 46e département du Sénégal.



La phase de groupes se tiendra au terrain Sant Yalla. Les deux premiers de chaque poule joueront les demi-finales au stade de Mbao.



Voici la composition des groupes



Poule A



Gold Step



FC Yakaar



FC Tabanka



Edu Foot



Poule B



FC Patience



P.A FC



E.F Moustapha Seck



E.F Pape Modou Wade



1re journée



6 avril



16h Gold Step-FC Yakaar



9 avril



16h : Edu Foot-FC Tabanka



17h :Gold Step-FC Yakar



2e journée



13 avril



16h : E.F Moustapha Seck-FC Patience



17h : P.A FC-E.F Pape Modou Wade