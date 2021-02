Kevin De Bruyne déjà de retour contre Arsenal?

Kevin de Bruyne, joueur de Football

Les nouvelles sont plutôt bonnes pour Kevin De Bruyne, qui est sur le point de reprendre l’entraînement, même si Pep Guardiola ne veut pas précipiter le retour sur les pelouses de son maître à jouer.

Manchester City s’en sort plutôt bien sans Kevin De Bruyne: les Cityzens ont creusé l’écart en tête du championnat et aligné leur 17e succès consécutif, toutes compétitions confondues, samedi soir, en domptant facilement Tottenham.





Mais Pep Guardiola sera tout de même content de récupérer son ‘playmaker’ belge. Dès le week-end prochain, contre Arsenal? La présence du Diable Rouge à Everton, mercredi, est d’ores et déjà exclue, mais l’hypothèse d’un retour sur les pelouses anglaises dimanche prochain prend forme.





“Les docteurs m’ont dit qu’il pourrait peut-être reprendre cette semaine”, confie Pep Guardiola à Sky Sports. “Il se rétablit vite en général, ce qui est positif, mais ça peut aussi être mauvais. J’ai rappelé aux médecins ce qui s’était passé quand on a été champions pour la deuxième fois. La plupart du temps, il était blessé, parce qu’il revenait et se blessait à nouveau. Nous voulons être sûrs que, s’il revient, c’est parce qu’il est totalement rétabli et prêt à jouer.”