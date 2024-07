Kevin Mirallas désigne les Bleus comme son “flop” de l’Euro: “J’aurais préféré voir la Turquie ou la Suisse en demi-finales”

Comme souvent, le style de jeu de l'équipe de France fait débat dans cet Euro. Les Bleus, qualifiés pour les demi-finales, n’ont inscrit aucun but dans le jeu. Consultant pour RTL, Kevin Mirallas n’apprécie pas (du tout) le visage proposé par les hommes de Didier Deschamps.



Kevin Mirallas a désigné la France comme étant son “flop” de l’Euro, et ce malgré le fait que les Bleus sont encore en lice dans le dernier carré. Selon l’ancien Diable, les hommes de Didier Deschamps méritent moins leur place que d’autres nations au style plus séduisant.



“Même s’ils sont qualifiés, ils ne produisent rien. Défensivement, ils sont très costauds, mais offensivement, il n’y a rien qui se passe. C’est une équipe qui est en demi-finale, mais qui produit beaucoup moins. J’aurais préféré voir la Turquie ou la Suisse en demi-finales plutôt que la France”, a-t-il confié. Reprise par les médias français, cette déclaration fait actuellement beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.