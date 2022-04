Klopp sur les prestations de Salah et Mané: "Ils sont revenus d'Afrique et..."

Jurgen Klopp sur la sortie de Sadio Mane et Mohamed Salah

Le coach allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, s'est prononcé sur les cas Mohamed Salah et Sadio Mané, sortis tous les deux juste après l’heure de jeu, ce mardi, contre le Benfica de Lisbonne (1-3) en quarts de finale aller de la Ligue européenne des champions.





“C’est une période difficile pour Mo et Sadio. Les deux garçons sont revenus d’Afrique et ce n’est pas facile. Une énorme pression pèse sur leurs épaules”, s’est désolé Klopp.





Mais ce qu’on a le plus remarqué, ce sont les propos du technicien allemand qui semble reprocher à Cissé et Queiroz une mauvaise gestion de leurs joueurs.