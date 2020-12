Koeman chambre Griezmann: “Que Jorge Valdano vienne lui parler chaque semaine!”

Koeman et Antoine Griezmann

Grâce au retour en forme de ses Français, le FC Barcelone, déjà qualifié, s’est logiquement défait de Ferencvaros 3-0 mercredi à Budapest pour la 5e journée de C1. Après la rencontre, Ronald Koeman a taquiné Antoine Griezmann sur sa renaissance un peu plus d'une semaine après son interview vérité dans l’émission de Movistar+ présentée par Jorge Valdano.





Le Barça va mieux. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Espagnols joueront une finale pour la première place du groupe face à la Juventus de Cristiano Ronaldo, mardi prochain. Ce FC Barcelone retrouvé est, en partie, dû à une renaissance certaine d’Antoine Griezmann.

En effet, le Français a ouvert le score d’une magnifique talonnade passée entre les jambes du gardien adverse. Puis, Martin Braitwhaite sur une action similaire, et Ousmane Dembélé sur pénalty, ont permis aux Blaugranas d’enchaîner une 5e victoire en 5 matches européens depuis le début de la saison.





“On a bien joué, on a remporté cinq matches sur cinq, en pratiquant un beau football et en marquant pas mal de buts. J’espère que l’on pourra continuer cette série en championnat (le Barça est 7e en Liga, ndlr)”, a confié le coach Koeman après la rencontre.









Les Français reprennent des couleurs

Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, la doublette Bleue a repris des couleurs: largement critiqué pour son rendement inférieur aux attentes depuis la saison dernière, le duo français a encore brillé mercredi en Hongrie, multipliant les gestes de classes et les déplacements ingénieux.





“J'ai bien aimé la débauche des joueurs, ils ont fait une grande première période. Il y a suffisamment de talent dans notre attaque et j'espère que tous suivront la voie montrée par ces trois (Griezmann, Dembélé et Braithwaite, ndlr). On a vu que l'on a une très bonne équipe, on a pu ménager plusieurs joueurs, mais ceux qui jouent prouvent que l'on a du savoir-faire”, a ajouté l’entraîneur néerlandais.





Un Griezmann libéré

Griezmann a inscrit un but lors des trois derniers matches, chose qui ne lui était plus arrivée depuis une série de six matches entre décembre 2018 et janvier 2019 à l’Atlético Madrid. Une bonne période qui suit son interview remarquée, pilotée par Jorge Valdano. Ronald Koeman n’a pas manqué l’occasion d’y faire référence ce mercredi soir: “Que Jorge Valdano vienne lui parler chaque semaine alors!”, avant de poursuivre, “c’est une question de confiance. Griezmann a toujours travaillé dur pour améliorer son jeu et son efficacité. Maintenant, les buts arrivent et il est convaincu de sa qualité. Espérons que cette séquence se poursuive.”