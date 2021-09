Koeman fâché et renvoyé en tribunes: “On expulse pour rien dans ce pays...”

Koeman expulsé et renvoyé en Tribunes

La pression est de plus en plus forte sur les épaules de Ronald Koeman qui s’est fait exclure, jeudi soir, en fin de match...

Nouvelle contre-performance pour le Barça, tenu en échec jeudi soir à Cadix. Et Ronald Koeman, qui n’a plus vraiment le droit à l’erreur a, en plus, vu rouge. Suite à l’exclusion de Frenkie de Jong, le coach du Barça a fait une réflexion envers le corps arbitral et l’arbitre lui a indiqué le chemin des tribunes.

“On expulse pour rien dans ce pays”, peste Ronald Koeman, qui regrette que l’arbitre n’ait pas arrêté le jeu sur la phase qui a coûté à de Jong son second carton jaune. “Tout la monde a vu qu'il y avait deux ballons sur le terrain, sauf l’arbitre.”





En attendant, ce partage ne fait pas les affaires du coach néerlandais, de plus en plus fragilisé sur le banc du Barça et qui pourrait être suspendu pour les deux prochaines rencontres des Catalans en Liga et donc assister au choc contre l’Atletico depuis les tribunes du Wanda Metropolitano.