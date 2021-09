Koeman s'agace: “Qu’aurais-je dû faire de plus? Jouer en tiki-taka?”

Koeman en colère apres un match de Barca

“On s’en va mécontents, car c’est un match que l’on aurait dû gagner, à la maison. Mais avec tout ce qu’il nous arrive, on a fait le maximum”, commenté Ronald Koeman, après le partage du Barça face à Grenade. Visiblement agacé par certaine questions, l’entraîneur néerlandais s’est demandé face au journaliste ce qu’il pouvait “faire de plus”?





“Avec un peu de chance, on aurait même pu gagner. On a tout fait pour essayer de gagner le match. Une fois de plus, le Barça d’aujourd’hui n’est pas le Barça d’il y a huit ans. Si l’on regarde la liste des joueurs convoqués, qu’est-ce que j’aurais dû faire de plus?”