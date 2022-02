Kolda : Forte ambiance dans les rues après la qualification des Lions

Toutes les rues de la capitale du Fouladou ont été vite envahies par des jeunes et autres personnes plus âgées. C'est pour célébrer la qualification en finale, des Lions du football qui viennent de sortir le Burkina Faso par le score de trois buts à un. Au coup de sifflet final de ce match, c'était l'euphorie et l'enthousiasme dans les rues et artères de Kolda. Motos cylindrées, voitures, le tout renchéri par des piétons dans un concert de klaxons, de chants, d'applaudissements et des pas de dans. Un diambadon a été improvisé pour fêter cette belle victoire des Lions face aux étalons du Fasso. Scandant le nom du coach des Lions Aliou Cissé "diarama, Aliou Cissé Abaraka". La place de la gouvernance a refusé du monde. Une ambiance qui a paralysé la circulation routière pendant un bon moment de la nuit.

Même scénario à la fan Zone de Doumassou offert par Mame Boye Diao le nouveau maire de Kolda depuis le cette CAN 2021. Toutes les prières et souhaits sont pour que le Sénégal décroche pour la première fois le prestigieux trophée de la coupe d'Afrique des nations en sport football.