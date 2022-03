Élimination du Psg en Ligue des champions : Anelka parle des ‘’traumatismes du passé’’

Vainqueur de la phase aller (1-0) des huitièmes de finale de la Ligue des champions au Parc des Princes, le Psg a été renversé au retour par le Real Madrid, pourtant mené au score 1-0 à Bernabeu. Une élimination qui fait encore jaser dans la capitale française.





Mais ce n’est pas la première fois que le club francilien subit un tel scénario en coupe d’Europe. On se souvient toujours de la spectaculaire "remontada" contre le Fc Barcelone en 2017. L’équipe de Nasser Khelaifi, qui avait remporté 4-0 le match l’aller, a été laminée au retour, au Camp Nou, sur le score de 6-1.





Ce ‘’naufrage’’ hante toujours l’esprit des Parisiens, selon l’ancien international tricolore Nicolas Anelka. ‘’Ce naufrage, il ne s'explique que par les traumatismes du passé, comme les éliminations à Barcelone ou contre Manchester United, explique-t-il dans "Le Parisien", vendredi.





"Mentalement, les Parisiens n'ont pas été costauds, quand est arrivé un problème. C'est terrible, mais cette fragilité mentale fait partie de leur identité’’ rapporte l'equipe.fr.





Pour l’ex-joueur du Psg et du Réal Madrid, ‘’le pire, c'est le manque de réaction. Au premier but, le Psg n'était pas éliminé. Mais non, d'un coup, c'était la panique".