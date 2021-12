Kolda : Les agents de santé et la société civile réclament un scanner

Les agents de Kolda réclament un scanner

Les travailleurs de l’hôpital de Kolda et la société civile continuent de réclamer un scanner. Selon eux, l’attente n’a que trop duré et que les patients continuent de souffrir de ce manque de scanner. Par conséquent, ces agents ne comptent pas croiser les bras pour obtenir gain de cause.





De surcroit, ils exigent aussi le recrutement de médecins dermatologues, réanimateurs et radiologues. « Depuis plus d’un an, nous revendiquons du matériel médical et du personnel de santé qualifié. Nous avons mené plusieurs luttes accompagnées de promesses non réalisées à 100%. Nous reconnaissons que certains points ont été réalisés, mais ils restent insuffisants par rapport à la demande », a regretté le président de l’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital régional de Kolda, Babacar Bodian.