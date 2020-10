Kompany critique envers lui-même après avoir perdu de nouveaux points: “C'est ma faute”

Kompany, Joueur de Football

Une fois de plus, Anderlecht s’est fait rejoindre dans les dernières minutes après avoir mené 2-0 contre l’OHL ce dimanche. “C’est ma faute”, a déclaré Vincent Kompany, le coach des Mauves, après la rencontre. “Je dois encore devenir un meilleur entraîneur et je le serai à l’avenir.”





Des mots percutants via Zoom de l’entraîneur d’Anderlecht. Kompany a jugé qu’il aurait pu faire plus et mieux ce dimanche soir lors du partage contre l’OHL. Selon lui, il n’a pas mis ses joueurs dans les meilleures conditions pour conserver leur avance au score et a été critique envers lui-même. “J’aurais dû faire plus. C’est déjà le 8e point que nous perdons (Anderlecht a déjà été rejoint au score trois fois, contre Malines, Mouscron et Eupen) et c’est ma responsabilité. Je ne blâme pas mes joueurs, surtout quand il s’agit d’engagement et d’intensité. Mais je dois être honnête avec moi-même, ainsi qu’avec les joueurs et les fans: j’aurais pu faire mieux. Bien que ce ne soit pas anormal, cela fait partie de mon développement en tant qu’entraîneur”.





“Comme une équipe qui ne marque pas, Anderlecht est une équipe qui concède des buts dans les dernières minutes. À partir de demain, nous y travaillerons à nouveau. Parce qu’il y a beaucoup de travail acharné ici, surtout avec les jeunes. Personnellement, je n’ai jamais connu cela dans ma carrière active, à aucun niveau. Mais bien sûr, il faut gagner le week-end. Et puis, nous ne livrons pas toujours ce qui doit être fait. Malgré de beaux buts, les aspects fondamentaux de notre football ont progressivement disparu. Encore une fois, cette responsabilité m’incombe. Je suis dur avec moi-même, mais quand je le regarde objectivement, c’est juste. Et je n’accepte pas cela. Cela ne devrait plus se reproduire”, a-t-il ajouté.