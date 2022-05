Kompany sur le départ d’Anderlecht, Mazzu favori pour le remplacer

Vincent Kompany coach d

Vincent Kompany est toujours en lice pour devenir le nouveau manager de Burnley, rapporte The Athletic, habituellement bien informé. Malgré la relégation de la Premier League, le président Alan Pace n’a pas renoncé à Kompany. Des pourparlers auraient même lieu. Reste à savoir si Kompany fera le grand saut, même s’il semble de plus en plus probable qu’il ne sera plus l’entraîneur des Mauves la saison prochaine. Selon la DH, il serait aussi sur la short-list du Borussia Mönchengladbach. L’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, Felice Mazzu, serait le favori pour être son successeur.





Selon The Athletic, Kompany figure sur la short-list de trois noms de Burnley et l’entraîneur d’Anderlecht discuterait même avec les dirigeants. Le club anglais a été relégué de la Premier League le week-end dernier, mais cela ne semble pas contrarier l’intérêt des deux parties - même s’il n’est pas certain que Kompany accepte l’offre. Mais son avenir à Anderlecht semble encore très incertain. “Dans les prochains jours, nous allons nous asseoir avec la direction du club pour évaluer la saison et mettre sur papier les objectifs pour la saison prochaine”, a déclaré Kompany après le dernier match des playoffs contre le Club. “Ensemble, nous verrons ce qui est le mieux pour le club. Le club a toujours le dernier mot en ce qui me concerne.”





Kompany s’est installé à Anderlecht en tant qu’entraîneur-joueur à l’été 2019, avec pour résultat une huitième place. Depuis le début de la saison dernière, il s’est concentré exclusivement sur ses fonctions d’entraîneur. Cette année-là, il a mené Anderlecht à la quatrième place, cette saison les mauves ont terminé troisièmes. Sous la direction de Kompany, Anderlecht a atteint la finale de la coupe cette saison, mais a perdu contre l’AA Gent.