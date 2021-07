Koto solde ses comptes : "Je ne suis ni marabout, ni féticheur"

Le sélectionneur des Lions locaux du Sénégal est accusé d'être un adepte des pratiques occultes.





Lors de la finale de la Cosafa Cup remportée par l'Afrique du Sud devant le Sénégal. Joseph Koto a été traîné dans la boue pour avoir usé de pratiques mystiques.





Idem lors de la Coupe du monde (U20 en 2017 en Corée du Sud).





Suffisant pour que l'entraîneur des Olympiques solde ses comptes avec ses contempteurs.





"Ce sont ceux qui parlent de marabout qui croient à cela (…) Je ne suis ni un marabout, ni un féticheur. Je suis un chrétien croyant et pratiquant. Avec mon chapelet, avant de faire des matchs, je prie et je demande à la Vierge Marie et au Christ de me protéger et de protéger les enfants que j'entraîne. Les prières, je les fais à chaque compétition et à chaque fois je suis satisfait. Il faut que les gens arrêtent de parler de marabouts", a-t-il martelé dans un entretien avec Record.