Koulibaly en Arabie Saoudite : la sentence de Laye Diaw

Kalidou Koulibaly a signé dans le club saoudien d’Al-Hilal. Le défenseur sénégalais a quitté Londres et Chelsea pour 23 millions d’euros (environ 15 milliards de francs CFA) et un contrat de trois ans.



À 32 ans, l’ancien joueur de Naples découvre le cinquième championnat de sa carrière après la France, la Belgique, l’Italie et donc l’Angleterre. Pour Abdoulaye Diaw, au vu de l’âge du joueur il s’agit d’un «bon contrat». Lorsqu’un footballeur est trentenaire ou s’en approche, il est normal qu’il signe ces types de bail pour assurer ses arrières et préparer ses vieux jours.



Mais du point de vue sportif, le commentateur de la RFM estime que le capitaine des Lions n’a pas fait une bonne affaire. «Les joueurs qui vont en Arabie saoudite vont voir leur niveau baisser, tranche Laye Diaw. Le niveau saoudien n’est pas international. On ne voit pas un club de ce pays briller en Coupe du monde des clubs. C’est le baromètre.»



Le journaliste sportif, pour ce qui concerne Kalidou Koulibaly, se console du fait «que la relève en défense centrale est assurée au Sénégal». Il cite un joueur comme Abdoulaye Seck parmi les défenseurs susceptibles de suppléer la nouvelle recrue de Al-Hilal.