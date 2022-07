Koulibaly-Mané : deux carrières, trois coïncidences frappantes

Kalidou Koulibaly et Sadio Mané se connaissent bien. Ils sont coéquipiers en sélection du Sénégal et ils se croisent parfois sur les pelouses européennes sous le maillot de leurs clubs. Mais les liens entre le défenseur et l’attaquant des Lions sont plus anciens et révèlent des coïncidences frappantes dans la trajectoire de leurs carrières.



Cela n’a pas échappé à Stades qui, dans son édition de ce vendredi, signale que dans leurs choix professionnels il y a comme une alchimie sur le timing entre les deux joueurs.



Kalidou Koulibaly et Sadio Mané se sont connus en 2011 à Metz, rappelle le journal. Le premier était au club depuis deux ans. Le second venait d’arriver.



Ils joueront ensemble la saison 20211-2012 sans réussir à éviter à Metz la descente en National. Les futurs coéquipiers en sélection ne suivront pas les Grenats au purgatoire. Ils seront transférés la même année.



Après 23 matches, Koulibaly rejoint la Belgique et Genk alors que Mané prend la direction de l’Autriche et Salzbourg au bout de 19 matches, 1 but et 1 passe décisive.



Deux ans plus tard, les deux Lions changent une nouvelle fois d’air en même temps. Le défenseur comptait 92 matches, 3 buts et 5 passes décisives. Le compteur de l’attaquant affichait 87 matches, 45 buts et 32 passes.



Direction, Naples pour Kalidou Koulibaly tandis que Sadio Mané atterrit à Southampton. C’était en 2014.



Lorsque ce dernier passe à Liverpool en 2016, le capitaine des Lions choisit la stabilité en restant napolitain. Mais six ans plus tard, leurs routes se croisent à nouveau.



Durant ce mercato estival, comme en 2012 et en 2014, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly sont transférés en même temps. L’ancien attaquant de Liverpool s'est engagé avec le Bayern Munich au moment où le désormais ex-défenseur de Naples signe à Chelsea.