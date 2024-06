Koungheul : La Ligue régionale de karaté renforce la connaissance des pratiquants

Le karaté sera à l'honneur cette semaine à Koungheul, à travers un stage technique qui réunira des entraîneurs nationaux. Plus d’une cinquantaine de pratiquants ont répondu présents dans la salle Sadiouka Top.



L’objectif de cette activité est de renforcer la capacité des jeunes karatékas en les initiant davantage sur le règlement et les techniques de combat.



Pour le président de la Ligue régionale de karaté de Kaffrine, Aboubacar Sadikh Couta, cette activité permettra aux jeunes de maîtriser le règlement, car la pratique précède la formation. Ainsi, il urge de renforcer la connaissance des pratiquants de la région.



« C’est la première fois qu’une telle activité est organisée dans un département. En effet, le choix de Koungheul reflète une volonté d’impliquer la population sur le travail du club de karaté », a-t-il précisé.



C'est aussi l'occasion pour inciter les familles à accompagner et soutenir les jeunes en compétition, indique-t-il.