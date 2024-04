Koungheul: les joueurs de Bambouck Football Club crient leur ras-le-bol





Rien ne va plus au sein de Bambouck Football club. Les joueurs du club sont montés au créneau pour réclamer des dirigeants plus de respect et de considération. Les joueurs réclament leurs primes aux dirigeants du club





D’après Moustapha seck, sociétaire de Bfc, les conditions ne sont pas réunies pour faire avancer le club et pour jouer au foot. “Nous sommes en désaccord avec les dirigeants du club car ces derniers ont avancé qu’il y avait 2 millions dans les caisses et qu’ils ne nous donneraient des primes qu’après la finale”, a-t-il souligné.

Dans cette même lancée, le défenseur Petit Ndoye indique que les joueurs n’en peuvent plus. “ Nous sommes fatigués. Les autorités et bonnes volontés doivent nous appuyer quand même. Nous avons un problème de dirigeants », a-t-il lancé comme appel.





Pour le capitaine, Wassa, Il y a toujours eu des problèmes au sein de Bambouck football club mais les joueurs ont toujours essayé de rester sereins. Cette fois-ci, la goutte d’eau qui a fait déborder la vase est survenue après leur match contre l’asc Diokko. “ Contre l’Asc Diokko de Lour Escale, nous avons été convoqué à 15 heures au vestiaire car ils savaient qu’on allait gagner ce match”, dit-il.





Wassa ajoute qu’ils ont gagné 6-1 sans avoir de primes ou de motivations. D’ailleurs, à en croire le capitaine de Bambouck FC, les dirigeants ont proposé un contrat de 50 000 F CFA à empocher si la finale est gagnée. Ce que les joueurs du club trouvent inacceptable même s’ils ont avancé qu’il n’y a pas d’argent dans les caisses du club.





Afin de trouver une solution à leurs problèmes, les joueurs demandent aux bonnes volontés de sauver l’équipe.





Pour le moment, nous n’avons pas encore pu joindre les dirigeants de Bambouck Football club.