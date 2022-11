Krépin Diatta : ‘’On retient la victoire, mais…’’

Après une défaite lors de la première journée contre les Pays-Bas, le Sénégal était dans l’obligation de battre le Qatar ce vendredi. Même si parfois les Lions ont été bousculés, le plus important c’était la gagne selon Krépin Diatta.





‘’On retient la victoire parce qu’elle était essentielle. C’était le mot d’ordre, essayer d’oublier la défaite du premier match qui a fait mal parce qu’on ne méritait franchement pas de perdre ce match avec la façon dont on a joué’’, lance-t-il.