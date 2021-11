Krépin Diatta réagit : « Triste et douloureux, je garde la foi… »

Blessé au genou, Krépin Diatta va subir une opération qui va l’éloigner des pelouses pendant un bout de temps. Il ne disputera pas la CAN 2021. Un coup dur mais il « garde la foi ».





Le milieu de terrain a partagé un message à travers sa page Instagram. « Triste et douloureux tant pour mon club que pour mon pays mais la vie est ainsi faite, je garde la foi et je reviendrai encore plus fort merci pour tout les messages de soutiens ».





Krépin Diatta qui souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche se fera opérer à Barcelone. Après l’intervention, il pourrait rester 6 mois avant de reprendre la compétition alors que la CAN 2021 démarre le 9 janvier prochain.