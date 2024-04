Krépin Diatta suspendu : la Fédération fait appel

La commission de discipline de la CAF a infligé à Krépin Diatta quatre matchs de suspension dont deux en sursis pour une période d’un an. L’international sénégalais a écopé cette sanction, assortie d’une amende de 10 000 dollars (environ 6 millions F CFA), pour avoir traité de corrompus les arbitres de la huitième de finale de la dernière CAN perdue par les Lions face aux Éléphants de Côte d’Ivoire.



Citant des «sources internes», L’Observateur rapporte dans son édition de ce jeudi que la Fédération sénégalaise de football (FSF) a interjeté appel. L’instance dirigeante nationale «a saisi la chambre d’appel de la CAF pour casser la décision de la commission de discipline». L’information est confirmée par le secrétaire général de la FSF, Victor Ciss, interrogé par le journal.



Krépin Diatta peut-il dès lors espérer disputer le prochain match du Sénégal, le 2 juin contre la RDC, dans le cadre des qualifications de la prochaine CAN ? Probablement, si la chambre d’appel de la CAF examine le recours et le réhabilite avant cette date. Sinon, il devra prendre son mal en patience car, souligne L’Observateur, l’appel n’est pas suspensif.