Krépin Diatta, un retour avec le Sénégal qui tombe à pic

Près d’un an après son dernier match avec l’équipe du Sénégal, Krépin Diatta a retrouvé ses amis sur le terrain ce samedi 24 septembre à Orléans lors de la victoire face à la Bolivie 2-0. Pendant sa blessure qui l’avait éloigné de la sélection, les Lions ont été sacrés champions d’Afrique.



« J’ai tourné la page ! » Krépin Diatta a sorti ces mots comme pour fermer une parenthèse douloureuse pour lui. Un rendez-vous manqué avec l’histoire. Le 6 février 2022, le Sénégal fêtait en effet son premier sacre en Coupe d’Afrique sans Krépin Diatta, titulaire en puissance, et joueur installé dans la tanière depuis mars 2019 et sa première sélection. Le polyvalent milieu de terrain était absent à cause d’une blessure contractée à un mois du début de la CAN ; une lésion du ligament antérieur du genou gauche qui actait déjà la fin de sa saison.



C’est donc de loin que le gamin de Ziguinchor a vécu la victoire historique de ses amis avec une pointe d’amertume. « C’était dommage pour moi de ne pas y être, mais, j’espère que j’aurais encore beaucoup de CAN et de Coupe du monde à disputer à l’avenir », a lâché Diatta après la rencontre amicale remportée par le Sénégal face à la Bolivie.



« Ce n’est pas comme si j’étais un nouveau »



Dix mois après son dernier match avec les Lions, Krépin Diatta, 23 ans, a été titularisé par son entraîneur Aliou Ciss pour son retour en sélection. Un come-back sans appréhension et vécu avec bonheur. « Ça fait plaisir de revenir en équipe nationale, a-t-il confié. Ça fait moment que je n’étais pas venu, mais ce sont presque les mêmes têtes, les mêmes visages que j’avais laissés. Ce n’est pas comme si j’étais un nouveau. Donc, cela a facilité mon retour ».



L’ancien joueur du club Bruges (Belgique) doit son retour autant à son vécu dans le groupe des Lions qu’au bon début de saison avec l’AS Monaco (France). Diatta, premier buteur cette saison de son club en Ligue 1, a retrouvé ses sensations et a disputé tous les matches de l’ASM depuis le début de la saison. De bon augure pour le Sénégal qui va disputer son troisième Mondial avec une entrée en face aux Pays-Bas. Krépin Diatta, qui a repris le bon wagon à temps, entamera sa première Coupe du monde avec un « esprit revanchard ». « Il faudra tout donner. Le Mondial, c’est un tout autre niveau et il faut être prêt. » Le numéro 15 des Lions semble déjà prêt.