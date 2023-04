Kylian Mbappé à Manchester United, le Qatar est bouillant !

Le Qatar, qui se voit déjà devenir propriétaire de Manchester United, dont il est candidat pour le rachat, rêve d'offrir Kylian Mbappé aux Red Devils comme cadeau de bienvenu. Les discussions ont déjà débuté en ce sens.







Homme fort du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est le point central du projet sportif du club de la capitale. L’attaquant international français a encore un an de contrat, mais les questions se multiplient sur son avenir, alors que le PSG ne parvient pas à répondre à ses attentes. Le Real Madrid rêve toujours de le faire venir, mais Florentino Pérez est vacciné au sujet de ses éventuels transferts qui ne se finalisent jamais. Le club espagnol ne devrait pas agir cet été, alors que l’ancien monégasque n’est pas du genre à être mis sur la liste des transferts par le Qatar, propriétaire du PSG.









Pour autant, un coup assez incroyable se prépare dans les coulisses de l’Emirat, selon les informations du Quotidien du Sport. L’Emir du Qatar, même s’il n’est officiellement pas impliqué directement, est l’un des finalistes pour le rachat de Manchester United. La vente des Red Devils prend du temps, car les propriétaires font monter les enchères, mais l’Emirat est plus que bien placé, et représente aussi le souhait des supporters, qui veulent de gros moyens financiers pour rivaliser avec le rival de City, Chelsea ou encore Newcastle et tous les nouveaux riches de Premier League.





Le Qatar rêve de faire pleurer le Real Madrid





Et si jamais le Qatar venait à être propriétaire de Manchester United prochainement, alors l’objectif serait de faire venir Kylian Mbappé à Old Trafford. Une information inattendue mais qui est déjà en préparation selon le média français. Ce dernier évoque des contacts à ce sujet, directement entre Nasser Al-Khelaïfi et le père de Kylian Mbappé, Wilfried. L’ancien monégasque s’est ainsi vu promettre d’être le leader d’une formation de MU qui recruterait du très lourd, pour refaire du club un taulier de Premier League et un candidat à la victoire en Ligue des Champions d’ici 2026.









Le projet coule de sens pour Nasser Al-Khelaïfi, qui éviterait un départ libre de sa star, et donnerait surtout un énorme coup de pouce au projet qatari sur Manchester United, tout en coupant l’herbe sous le pied du Real Madrid, qui pourrait se sentir offusqué avec cet énième refus du clan Mbappé. Cela permettrait aussi au PSG d’effectuer une vente colossale, sachant que le prix évoqué pour le vice-champion du monde est souvent proche de 200 millions d’euros. De quoi aussi faire un joli pied de nez à l’UEFA, qui a Paris dans le viseur pour sa gestion financière et son déficit colossal qui ne se réduit pas chaque année.