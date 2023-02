Kylian Mbappé au Real Madrid ? : Un ancien joueur lui lance un avertissement sans frais

Kylian Mbappé au Real Madrid?

Kylian Mbappé peine à gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Lors de la saison 2019-2020, ils n’avaient jamais été aussi proches du Graal. Malheureusement, le Bayern Munich leur a arraché le trophée en finale. On ignore l’issue de l’actuelle campagne du club en Ligue des Champions.





Mais une chose semble sûre. Le natif de Bondy ambitionne de soulever la "Coupe aux grandes oreilles" et s’il n’atteint pas cet objectif avec le PSG, il ira chercher un club taillé à la mesure de cette ambition. Le Real Madrid voulait déjà le recruter, il y a quelques années, mais il a préféré prolonger son contrat avec le club francilien jusqu’en 2025.





Lié au PSG jusqu’en 2025





Techniquement, il est lié au PSG jusqu’en 2024, puisque la dernière année est optionnelle. Si le crack français décide finalement de rejoindre le Real Madrid, il devra ranger sa statue de star et se mettre en dessous de l’institution qu’est le club merengue.





C’est l’avertissement sans frais que lui a lancé José Maria Gutiérrez Hernandez, plus connu sous le nom de Guti. Invité récemment de l’émission sportive espagnole "El Chiringuito", l’ex-milieu de terrain du Real Madrid a été très clair sur la posture que devra adopter le champion du monde 2018.





"Avec la tête basse"





"Mbappé doit venir au Real Madrid avec la tête basse et être parmi d’autres dans le vestiaire. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’il se trompe et ne sait pas dans quel club il vient. C’est la réalité. Figo est venu, Ronaldo est venu… Je ne sais pas quelle est sa réalité à Paris et comment ça se passe dans le vestiaire du PSG", a déclaré l’ex-joueur.





Il reconnaît que l’attaquant sera "peut-être le meilleur joueur du monde" à être recruté, mais le "Real Madrid est beaucoup plus que cela".