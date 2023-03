Kylian Mbappé et le PSG, c'est l'amour ou rien

Ces derniers jours, l’avenir de Kylian Mbappé est au cœur des spéculations en Espagne mais sauf gros revirement, l’attaquant du PSG ne quittera pas le club de la capitale lors du prochain mercato estival. Son départ l’été prochain n’est pas envisagé une seconde par le Qatar.







Leader incontesté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a tout changé depuis son retour de blessure. En grande partie grâce à son prodige français, le club de la capitale vient d’enchaîner trois victoires de rang contre Lille, l’OM et Nantes. Une manière idéale de préparer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Après la courte défaite au match aller au Parc des Princes (0-1), le PSG doit signer une prestation parfaite à l’Allianz Arena et pour cela, l’équipe de Christophe Galtier aura besoin d’un Kylian Mbappé d’un gala. Une élimination en revanche peut faire craindre un départ de l’ancien Monégasque lors du prochain mercato. Tout n’est pourtant pas aussi simple selon L’Equipe.





Mbappé croit toujours au projet du PSG





Dans son édition du jour, le quotidien sportif affirme qu’une élimination du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions n’aurait aucune incidence sur l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, s’il a pris la décision l’été dernier de prolonger jusqu’en 2024 dans la capitale française, c’est car l’ex-crack de l’ASM croit au projet parisien. Malgré deux mercatos de suite totalement ratés, Mbappé a toujours confiance en ses dirigeants, à commencer par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Dès lors, une élimination ce mercredi contre le Bayern Munich serait un énorme coup dur pour le PSG et pour la star française, mais celui-ci ne serait pas automatiquement synonyme de départ imminent pour Kylian Mbappé. Au contraire, le champion du monde 2018 veut marquer l’histoire de son club de cœur en y remportant la première Ligue des Champions du PSG.





Le PSG n'a pas l'intention de vendre Mbappé cet été





Du côté de l’état-major parisien, on se réjouit bien sûr de l’état d’esprit affiché par Kylian Mbappé, lequel se comporte de plus en plus au quotidien comme un capitaine, même si le brassard est toujours la propriété de Marquinhos. Nasser Al-Khelaïfi peut se réjouir de l’attitude de sa star, d’autant que le président qatari de Paris n’a pas l’intention d’ouvrir la porte à un départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato. Au contraire, malgré l’imminence de la fin du contrat du joueur (2024), le PSG prendra tous les risques et fermera la porte à un départ du natif de Paris cet été. En effet, il est « impossible » pour le club parisien de négocier un départ de Kylian Mbappé dans les prochains mois, « quel qu’en soit le prix ». Autant dire que pour le PSG, un départ de son n°7 n’est pas à l’ordre du jour et même s’il n’a pas prolongé cet été, Mbappé ne sera pas vendu. Preuve que pour Paris, sa star est indispensable au plus haut point désormais.