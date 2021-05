L'AC Milan, accroché par Cagliari, pourrait perdre gros en Serie A

Accroché à domicile par Cagliari (0-0) dimanche soir, l'AC Milan laisse l'Atalanta maîtresse de son destin pour la place de dauphin de l'Inter Milan en Italie. Sa qualification en Ligue des champions est aussi menacée.



Pour terminer dauphin de son grand rival, l'Inter, en Serie A, l'AC Milan devra battre son concurrent direct lors de la 38e et dernière journée : l'Atalanta Bergame. Accrochés à domicile ce dimanche par Cagliari (0-0), les joueurs de Stefano Pioli se sont pourtant montrés plus dangereux (20 tirs contre 6 et 62 % de possession). Mais Cagliari, sauvé après le nul de Benevento plus tôt dans la journée, n'a pas craqué.





Surtout, après ce match nul, Milan voit Naples et la Juventus recoller et pourrait perdre gros lors de la dernière journée, y compris sa place en Ligue des champions puisque Naples compte le même nombre de points et le club turinois, cinquième, accuse un retard d'une longueur. En cas de faux pas milanais à Bergame, l'AC Milan pourrait donc se retrouver hors du top 4.