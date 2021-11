L'AC Milan et l'Inter se neutralisent au terme d'un derby très animé

L'AC Milan et l'Inter Milan ont partagé les points dans le derby, ce dimanche soir (1-1). Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic restent invaincus en Championnat.



Le match : 1-1





Dans un stade San Siro en feu, le derby entre l'AC Milan et l'Inter Milan a tenu toutes ses promesses. Il faut dire que le scénario du match avait de quoi animer la rencontre. Onze minutes ont suffi à l'Inter pour ouvrir le score. Et ce premier but ne pouvait venir que de Hakan Çalhanoglu, ancien du Milan et aujourd'hui chez l'ennemi.









Le Turc a transformé le penalty qu'il a lui même obtenu et en a profité pour célébrer (et provoquer) devant la Curva Sud, tribune des supporters Rossoneri. De quoi piquer les joueurs de Stefano Pioli qui ont égalisé quelques minutes plus tard.

Sur un beau coup franc de Tonali, Stefan De Vrij a envoyé le ballon dans son propre but (1-1, 17e). Par la suite, l'Inter a continué de poser son jeu, avec un gros impact physique au milieu de terrain et aurait même pu rentrer aux vestiaires en menant au score. Lautaro Martinez a vu Ciprian Tatarusanu renvoyer son penalty (27e), le deuxième de l'Inter dans ce match.





La seconde période a nettement été en la faveur des hommes de Simone Inzaghi. Et quand le gardien roumain n'a pas empêché les Interistes de marquer (52e), c'est Pierre Kalulu qui s'en est chargé (71e, 72e). Le score ne bougera plus malgré la frappe sur le poteau de Saelemaekers (90e). L'AC Milan reste invaincu en Serie A cette saison mais rate l'occasion de prendre la tête du Championnat devant Naples.









32





L'AC Milan a pris 32 points en 12 journées. Une première dans l'histoire du club depuis que la victoire à 3 points existe. (source : Opta)





Le joueur : Tonali était partout





Tout juste rappelé en sélection italienne, Sandro Tonali a dû conforter Roberto Mancini dans son choix. Le milieu de 21 ans a été intenable dans l'entrejeu de l'AC Milan. Disponible, il a été le Milanais le plus actif ce dimanche soir.





Il n'a pas hésité à faire les efforts aussi bien défensivement que sur les phases offensives. Et il n'a pas été ménagé par ses adversaires Marcelo Brozovic, Nicolo Barella et Ivan Perisic qui n'ont pas hésité à lui rentrer dedans plus d'une fois. Avec le ballon, Tonali a aussi été précieux. C'est d'ailleurs sur l'un de ses coups franc que l'AC Milan a égalisé.