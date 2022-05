L'AC Milan sacré champion d'Italie avec un doublé de Giroud

Vainqueur de Sassuolo (3-0), l'AC Milan décroche son 19e titre de champion d'Italie. Dans le même temps, l'Inter Milan termine deuxième malgré son succès contre la Sampdoria (3-0).

L'AC Milan a mis fin à onze ans d'attente. Grâce à son succès 3-0 à Sassuolo, marqué par un doublé d'Olivier Giroud, le club lombard s'est offert un 19e titre de champion d'Italie. L'équipe de Stefano Pioli succède à l'Inter Milan. Elle devance son voisin, vainqueur de la Sampdoria (3-0), de deux points.

Une équipe conquérante

Le Milan n'avait besoin que d'un nul, mais d'entrée les équipiers de Mike Maignan se sont montrés conquérants. Après plusieurs occasions, Olivier Giroud a débloqué la situation. En jambes sur son côté gauche, Rafael Leão a servi en retrait le Français qui a conclu avec un peu de réussite (17e). Son tir rasant est passé entre les jambes de Gian Marco Ferrari et Andrea Consigli. L'ancien joueur d'Arsenal s'est offert un doublé quinze minutes plus tard, une nouvelle fois sur une offrande de l'ailier portugais (32e).

Giroud et Leão, hommes du match

Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (48 buts, derrière Thierry Henry, 51 réalisations) a réalisé une prestation pleine dans son style caractéristique. Le Chambérien a pu compter sur le soutien d'un ex-pensionnaire de Ligue 1. La dernière réalisation est venue de la droite et Leão était encore à la manoeuvre. L'ancien joueur du LOSC, 22 ans, a réalisé sa troisième passe décisive du jour pour Franck Kessié (36e). Les Rossoneri ont ensuite vécu une seconde période plus tranquille. Le Portugais a cru délivrer une quatrième décisive pour Zlatan Ibrahimovic mais le but a été refusé pour un hors-jeu.

Une première depuis 2011

Ce titre est le premier pour les Rouge et Noir depuis la fin de l'ère Silvio Berlusconi. Le Scudetto échappait aux Milanais depuis 2011. Le club comptait déjà le buteur suédois dans ses rangs. À l'époque, l'Inter Milan talonnait son rival aussi. « Ibra » et ses partenaires étaient champions à la dernière journée. Avec ce 19e sacre, les deux voisins sont désormais à égalité au nombre de Championnats remportés.

La victoire de l'Inter n'y change rien

Les Intéristes, justement, ont fait le travail contre la Sampdoria même si cela n'a servi à rien car ils restent deux points derrière. Les hommes de Simone Inzaghi se sont imposés 3-0 à domicile. Tout s'est joué dans le second acte. Ivan Perisic (49e) a ouvert le score avant que Joaquin Correa n'inscrive un doublé (55e, 57e). La meilleure attaque de Série A laisse donc sa couronne à l'ennemi de toujours.