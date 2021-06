L'Afrique et la CAF vers un projet de Super Ligue

Motsepe (au centre, sans masque) veut une Super Ligue africaine. (L. Gnago/Reuters)

Patrice Motsepe, président de la CAF, a déclaré qu'une Super Ligue africaine, calquée sur le projet européen, devrait "contribuer à ce que le football africain devienne compétitif".





Malgré l'échec du projet en Europe, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), est favorable à la création d'une Super Ligue africaine. "Nous évaluons et sommes en pourparlers préliminaires pour lancer une Super Ligue africaine de la CAF inclusive, largement soutenue et bénéfique", a-t-il déclaré.