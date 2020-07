L'ancien international tchèque Milan Baros met un terme à sa carrière

Fin de carrière pour Milan Baros

L'ancien international tchèque Milan Baros va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison dans quelques semaines a indiqué vendredi le Banik Ostrava, l'actuel club de l'attaquant de 38 ans, blessé au tendon d'Achille.





Après avoir débuté sa carrière au Banik Ostrava, Milan Baros a rejoint Liverpool en 2002. Avec les Reds, pour le compte desquels il a inscrit 25 buts en 105 matches, il a remporté la Ligue des champions en 2005, lors du "miracle d'Istanbul". Mené 3-0 à la mi-temps face à l'AC Milan, Liverpool avait inscrit trois buts en six minutes en seconde période, avant de s'imposer aux tirs au but et de s'offrir sa première Coupe aux grandes oreilles depuis 1984. Baros est le dernier joueur de cette finale légendaire encore en activité.





Passé notamment par Aston Villa, Lyon, Portsmouth et Galatasaray après son départ de Liverpool en 2005, Milan Baros était retourné au Banik Ostrava en 2017. Il était déjà revenu dans son club formateur en 2013 et lors de la saison 2014-2105.





Le buteur tchèque s'est aussi distingué avec l'équipe nationale, médaille de bronze de l'Euro 2004. Il avait terminé meilleur buteur du tournoi avec cinq buts.

Milan Baros, qui compte 93 sélections, est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe tchèque avec 41 buts, derrière l'ancien attaquant d'Anderlecht Jan Koller (55 buts).