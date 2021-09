L'Angleterre éjecte la France du podium du classement FIFA

Finalistes malheureux de l'Euro cet été, les Anglais devancent désormais la France à la troisième place du classement FIFA. La Belgique reste en tête devant le Brésil.



Championne du monde en titre, l'équipe de France n'occupe plus le podium du classement FIFA. Après des résultats mitigés lors des matches de qualification à la Coupe du monde 2022 du mois de septembre, avec notamment deux nuls contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l'Ukraine (1-1), les Bleus, éliminés dès les huitièmes de finale de l'Euro par la Suisse cet été, ont perdu une place. Ils sont désormais devancés par l'Angleterre, finaliste du même Euro, qui n'avait plus figuré dans le top 3 depuis neuf ans.



Le classement est toujours dominé par la Belgique et le Brésil, alors que le Danemark a intégré le top 10 (10e). Les progressions les plus significatives sont à mettre au crédit de l'Iran (22e, +4), de la Russie (37e, +4), de la Norvège (39e, +4), de l'Écosse (45e, +4) et de l'Irlande du Nord (47e, +4). Au-delà du top 50, on notera aussi, entre autres, les percées du Canada (51e, +8) ou de la Libye (110e, +12).