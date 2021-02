L'APR invite les "forces vives'' de la nation à constituer un "front uni'' contre la Covid-19

L’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) appelle les "forces vives de la nation" à constituer un "vaste front" contre le Covid-19 qui contribuerait à déplacer à l’échelle locale le centre de gravité de la riposte contre cette pandémie.Dans un communiqué, le parti au pouvoir souligne la nécessité de consolider les initiatives jusque-là mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, en vue de "transformer cet élan collectif en une mobilisation nationale et africaine pour faire face à la maladie et briser la chaîne de transmission"."La nation sénégalaise, dans la diversité de ses composantes, est interpellée", face aux "ravages" du Covid-19, relèvent les responsables de l’APR dans ce communiqué préconisant "un front uni" contre le Covid-19."L’Alliance pour la République, fidèle à la tradition de dépassement des divergences et d’engagement pour la patrie, lorsque les enjeux et défis de notre pays l’exigent, appelle l’ensemble des forces vives de la nation, en particulier, les partis et coalitions de partis politiques, les organisations citoyennes et socioprofessionnelles, à la constitution d’un vaste front contre" cette pandémie, peut-on lire."C’est le moment de combiner étroitement stratégies politique, sanitaire et approches communautaires en déplaçant résolument le centre de gravité de la riposte à l’échelle des territoires, des terroirs, des villages, des quartiers et des ménages", ajoute le communiqué."C’est le moment de mettre intensément à contribution les leaders d’opinion les plus influents dans les différents terroirs et parmi eux, les dépositaires des savoirs traditionnels qui jouent un très grand rôle au sein des communautés", insiste l’APR dans son communiqué.Le parti présidentiel assure de son engagement à entreprendre "toutes les initiatives en vue de partager le plus largement possible ce projet d’appel avec tous les fils et toutes les filles du pays".Il souligne la nécessité de "nouvelles solidarités" et "dynamiques communautaires efficaces et authentiques, dans des initiatives à la base, par l’information, la sensibilisation et la prévention pour le respect des gestes barrières".L’APR en appelle aussi à "de nouveaux comportements qui nous préservent de la contamination et des attitudes responsables en évitant les déplacements non essentiels ainsi que les regroupements à l’occasion des cérémonies familiales et cela, sans préjudice pour les valeurs qui structurent nos rapports sociaux"."En ces moments d’épreuve collective et d’ébranlement intime, nous avons tous besoin d’être ensemble, de marcher d’un même pas vers la même direction. La nation toute entière nous le demande et c’est l’impératif de l’heure pour consolider notre vivre ensemble", note le parti du président Macky Sall.Il dit s’engager "à entreprendre, avec toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, toutes les actions nécessaires et pertinentes pour la création de ce vaste mouvement citoyen en vue de maîtriser la propagation de la maladie et de vaincre le virus".Aussi invite-t-il "tous les Sénégalais, sans exclusive, à ce vaste rassemblement national et patriotique" pour notamment "accentuer notre appui collectif aux efforts de l’État et de toute la communauté nationale".