L'Argentine de Messi championne du monde 

L'Argentine a été sacrée pour la troisième fois championne du monde de football après 1978 et 1986 en battant la France aux tirs au but (4 t.a.b. à 2, 3-3 après prolongation) en finale du Mondial-2022, dimanche à Doha.



C'est le premier titre mondial pour Lionel Messi, auteur d'un doublé. L'Argentine menait 2 à 0 à la mi-temps grâce à Messi et Angel Di Maria, puis 3 à 2 en prolongation mais Kylian Mbappé a inscrit un triplé (80e s.p., 81e, 118e s.p.) pour envoyer les Bleus aux tirs au but.