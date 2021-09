L'Argentine tape la Bolivie grâce à un triplé de Messi

Buts : Messi (14e, 65e, 88e) pour l'Albiceleste







Messi à la folie.





Cinq jours après le terrible imbroglio contre le Brésil, l'Argentine de Lionel Scaloni n'a eu aucun mal à digérer cet épisode houleux. Vainqueur (1-0) d'une faible équipe bolivienne dans un Monumental plein ce jeudi, l'Albiceleste a ainsi célébré de la meilleur des manières ses retrouvailles avec son public, lequel n'avait plus assisté à un match de sa sélection à domicile depuis le mois de juin 2019. Et forcément, le maître de cérémonie s'appelait Lionel Messi. Visiblement en forme et inarrêtable pour la Verde, le numéro 10 régale après seulement un quart d'heure de jeu : petit pont suivi d'un enroulé soyeux à vingt mètres des buts adverses (1-0, 14e). Dans la foulée, Lautaro Martínez pense doubler la mise en reprenant un magnifique centre de l'extérieur du pied d'Ángel Di María, finalement refusé pour un léger hors-jeu de l'attaquant de l'Inter. Insuffisant pour ralentir les offensives des vainqueurs de la dernière Copa América (23 tirs à 7, 71% de possession de balle), qui manquent cependant de précision dans le dernier geste.





Un problème qui ne concerne pas la Pulga, lequel y va de son doublé en seconde période au terme d'une superbe action collective, le brin de réussite qu'il faut en prime (2-0, 65e). Un 78e but en 153 sélections qui lui permet de devenir le meilleur buteur sud-américain de l'histoire en sélection devant Pelé (77 pions). Le sextuple Ballon d'or va même planter à deux autres reprises, à chaque fois en parfait renard des surfaces. Si la première tentative est avortée pour un hors-jeu évident, Lionel Messi apprend vite de ses erreurs et inscrit finalement son 79e but en toute fin de rencontre (3-0, 88e). Un festival et un succès facile qui permet aux hommes de Lionel Scaloni de sécuriser leur deuxième place (18 points) dans ces éliminatoires de la zone sud-américaine pour la Coupe du monde 2022, avec trois points et un match en moins que l'Uruguay, troisième.





On attend désormais de la Pulga le même degré de performance face à Nicolas Pallois et José Fonte.





Argentine (4-4-2) : Musso - Molina, Pezzella, Otamendi (Martínez Quarta, 82e), Acuña - Di María (González, 71e), De Paul (Palacios, 82e), Paredes, Gómez (Correa, 62e) - Messi, Martínez (Correa, 71e). Entraîneur : Lionel Scaloni.





Bolivie (5-3-2) : Lampe - Sagredo (Villamíl, 77e), Jusino, Haquin, Quinteros, Sagredo - Saavedra (Fernández, 68e), Justiniano, Villarroel (Vaca, 46e) - Vaca (Algaraña, 68e), Moreno. Entraîneur : César Farías.