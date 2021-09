L'attitude de Cristiano Ronaldo fait polémique

Rio Ferdinand a pensé que Cristiano Ronaldo donnait des consignes lorsqu’il était sur le banc contre les Young Boys Berne. Ole Gunnar Solskjaer a répondu à son ancien coéquipier avec fermeté.







Réduits à 10 dès la première mi-temps et alors que les Young Boys Berne venaient d’égaliser mardi en Ligue des champions, Ole Gunnar Solskjaer a fait le choix de sortir Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo à 20 minutes de la fin du match. La star portugaise s’est alors montrée active sur le banc. Il a été aperçu aux côtés de son entraîneur dans la zone technique, semblant donner des instructions à ses coéquipiers encore sur le terrain. Rio Ferdinand ne comprend pas qu’Ole Gunnar Solskjaer ait laissé faire. « Si je suis le manager, je dois être honnête, je lui dis de s'asseoir », a lâché l’ancien défenseur central sur BT Sport. Sauf que selon le coach des Red Devils, Cristiano Ronaldo ne donnait pas du tout des consignes. Il pestait avec son compatriote, Bruno Fernandes, contre une décision arbitrale.





« Ronaldo et Fernandes sont restés là un court instant et ont crié à l'arbitre, puis ils se sont assis »





« Rio, encore une fois…Parfois il commente des choses qu'il ne connaît pas vraiment. Un adversaire aurait dû recevoir un carton jaune quand il a mis Nemanja (Matic) à terre. Bruno (Fernandes) et Cristiano, aussi compétitifs qu'ils soient, se sont soudainement retrouvés derrière moi. Ils sont restés là un court instant et ont crié à l'arbitre. C'était l'aggravation de quelques mauvaises décisions en notre défaveur. Mais ensuite Cristiano s'est assis et Bruno aussi. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul homme autorisé dans cette zone technique et c'est soit moi, soit Michael Carrick, soit Mike Phelan, soit Kieran McKenna qui est là-haut. C'était juste une contestation, à propos d'un joueur qui aurait dû être expulsé. Je n'ai donc aucun problème à ce qu'ils montrent un peu de passion et qu'ils redescendent ensuite. Ce n'est pas comme s'il (Ronaldo) entraînait ses joueurs. Non », a déclaré Ole Gunnar Solskjaer, qui ne pouvait pas mieux mettre les choses au clair. Non, CR7 n’occupe pas un rôle d’adjoint à Manchester.