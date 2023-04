L'énorme coup dur du Real avant le choc contre Man City

Le Real Madrid risque de se faire sans son métronome, Luka Modric pour ses prochaines échéances décisives de la saison: la finale de la Copa del Rey contre Osasuna (6 mai) et la demi-finale aller de C1 contre Manchester City (9 mai). En effet, l'international croate serait blessé aux ischio-jambiers depuis mardi soir et la défaite contre Gérone. Une blessure que le ballon d'or 2018 traînait et qui s'est aggravé d'après la presse espagnole.







Un véritable coup dur pour la maison blanche si l'information venait à se confirmer.