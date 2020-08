L'énorme tuile : Verratti est "quasi forfait" pour le quart du PSG face à l'Atalanta

Selon les informations de RMC Sport, Marco Verratti s'est blessé à l'entraînement mardi et souffre d'une lésion au mollet. La présence de l'Italien face à l'Atalanta mercredi prochain est désormais plus que compromise.







C’est une très mauvaise nouvelle pour le PSG. Marco Verratti, excellent lors de la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon, a très peu de chances de disputer le quart de finale de la Ligue des champions face à l’Atalanta le 12 août prochain selon les informations de RMC Sport. L’Italien s’est blessé à l’entraînement mardi lors d’un choc avec un coéquipier et souffre d’une lésion au mollet.





Si la blessure se confirme, Tuchel va devoir bricoler





La blessure de Verratti s’ajoute donc à celle de Kylian Mbappé, touché à la cheville droite. Une incertitude règne toujours autour de la présence du champion du monde dans le groupe parisien pour affronter la Dea. S'ajoute donc à cette interrogation une autre, autour de Marco Verratti. De quoi donner des maux de tête aux supporters parisiens...









Si Verratti est définitvement "out" pour ce quart de finale de Ligue des champions, ce serait un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain. Les qualités techniques et la conservation de balle de l'Italien permettaient au PSG d'avoir un élément capable de résister au pressing de l'Atalanta dans l'entrejeu. Sans son "hibou", Tuchel pourrait bien repositionner Marquinhos au poste de sentinelle, dans un milieu à trois accompagné de Paredes et Gueye, ou bien faire confiance à Ander Herrera. Il faudra suivre l'évolution de la blessure de Verratti dans les prochains jours, tant la présence de Verratti sera déterminante pour les Parisiens.